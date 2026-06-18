Невеш: Кристиано не е различен от другите и ще даде своя принос, както всички

Жоао Невеш, който вкара гола за Португалия при незадоволителното равенство 1:1 срещу ДР Конго в първия мач на “мореплавателите” от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, постави отбора на първо място и призова тима си за успехи в следващите двубои. Това бе и първият мач за футболиста на Пари Сен Жермен на световни футболни финали, който защити голямата звезда на отбора Кристиано Роналдо, въпреки че не успя да се разпише.

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„Това беше първият ми мач на Световното първенство и съм доволен от представянето си. Но, както винаги казвам, това, което има значение, е отборът. Има неща, които трябва да подобрим. Това, от което наистина се нуждаем, са победи. Отборът е обединен и решен да се подобрява.

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Имахме голямо владение на топката, но не създадохме много чисти положения. Липсваше ни интензивност в последната третина. Можехме да играем по-добре и позволихме на противниците си твърде много възможности за преход. Всички ние сме играчи с голямо смирение. Трябва да погледнем къде сгрешихме, да поправим грешките си и да спечелим следващия мач.

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Знаем какво е направил Кристиано за нашия национален отбор. Но в този момент усещам от него и от всички останали, че той е още един, който помага. Не е различен от другите и ще даде своя принос, както всички ще го направят“, каза Кансело.

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