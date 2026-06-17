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Мондиал 2026: Англия - Хърватия
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Мартинес: Можем да се поучим много

Мартинес: Можем да се поучим много

  • 17 юни 2026 | 23:23
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Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес подчерта позитивите, след като отборът му завърши 1:1 срещу ДР Конго в първия си мач от група “К” на Мондиал 2026.

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„Това се случва на световните първенства. Започнахме мача много добре. Вкарването на гол трябваше да е страхотен момент, но не беше. Мисля, че загубихме малко от атакуващата си дълбочина, загубихме плавност във владението на топката и им позволихме да си възвърнат формата донякъде.

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Увереността, която придобиха след гола, направи мача много труден, но това се случва на световните първенства. Много съм доволен от отношението на отбора. Не беше проблем в липсата на ангажираност или сърце - продължихме да се опитваме до самия край. Можем да се поучим много от този мач“, каза Мартинес.

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