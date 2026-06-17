Жоао Невеш се нареди зад Роналдо и Рамош, отдаде почит на Жота

Жоао Невеш вкара първия гол за Португалия на Мондиал 2026, след като още в шестата минута на двубоя срещу ДР Конго реализира с глава. На 21 години и 263 дни халфът на Пари Сен Жермен стана третият най-млад голмайстор на "мореплавателите" на световно първенство. Той се нареди зад капитана Кристиано Роналдо, който за първи път се разписа на такъв форум през 2006-а, когато бе на 21 години и 132 дни, и Гонсало Рамош, който вкара през 2022-ра на 21 години и 169 дни.

Това е четвъртият гол на Невеш за националния отбор. Предишните си три попадения той отбеляза през ноември, когато отбеляза хеттрик при разгромната победа с 9:1 над Армения.

След попадението си Невеш вдигна ръцете си към небето, посвещавайки гола си на Диого Жота. Родителите на покойния бивш нападател на Ливърпул днес присъстват на стадиона и също приеха емоционално този момент.

An emotional moment ❤️



The parents of Diogo Jota and Andre Silva in attendance as Joao Neves scores Portugal's first of the tournament pic.twitter.com/sTSIRMdb6f — ITV Football (@itvfootball) June 17, 2026

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