Специална португалска вечер в "Каза Бала", легенда с любопитно обещание

Бронзовият медалист от САЩ'94 Красимир Балъков посрещна десетки гости в своя ресторант "Каза Бала" в София. Тази вечер тематиката в заведението на легендарния плеймейкър на Спортинг (Лисабон) беше португалска, посветена на мача на Кристиано Роналдо и компания срещу ДР Конго на Мондиал 2026 - салата алгарвия, ризото с октопод, филе от треска и пащел де ната за десерт.

Специален гост на вечерта беше друга знакова фигура от историята на "лъвовете" от Лисабон и българския футбол - Ивайло Йорданов. Универсалният играч, също герой от Мондиал'94, който е помощник-треньор в националния отбор, се зарече, че при световна титла на Португалия ще направи челна стойка в ресторанта на Бала.

И тази вечер славният номер 10 организира специална игра за гостите, за която му помогна колегата от Sportal.bg Филип Друмчев, автор на книгата "Когато Господ беше българин". За доброто настроение на всички пък се погрижи Димитър Туджаров - Шкумбата. "Покрай световното научавам за съществуването на нови държави", пошегува се известният шоумен.

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