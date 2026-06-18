Героят Уиса: Беше много труден мач срещу отбор, който беше по-силен от нас

Героят за ДР Конго Йоан Уиса говори за гордостта си от отбелязването на първия гол за страната си на Световното първенство и приветства характера и отдадеността на отбора си.

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„Очевидно съм много горд днес, защото работихме изключително усилено. Беше много труден мач срещу отбор, който беше по-силен от нас.

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Но показахме смелост и устойчивост. Отбелязването на първия ни гол е огромен източник на гордост, защото отразява характера на този отбор. Най-важното сега е да продължим напред“, каза Уиса.

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