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  3. Героят Уиса: Беше много труден мач срещу отбор, който беше по-силен от нас

Героят Уиса: Беше много труден мач срещу отбор, който беше по-силен от нас

  • 18 юни 2026 | 06:52
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Героят за ДР Конго Йоан Уиса говори за гордостта си от отбелязването на първия гол за страната си на Световното първенство и приветства характера и отдадеността на отбора си.

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Африканците направиха 1:1 с Португалия в мач от група “К”.

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„Очевидно съм много горд днес, защото работихме изключително усилено. Беше много труден мач срещу отбор, който беше по-силен от нас.

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Но показахме смелост и устойчивост. Отбелязването на първия ни гол е огромен източник на гордост, защото отразява характера на този отбор. Най-важното сега е да продължим напред“, каза Уиса.

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