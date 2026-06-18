Жоао Феликс оправда португалците след слабия старт: И за тях е мечта, както за нас

Нападателят на Португалия, Жоао Феликс, смята, че неговите съотборници са започнали добре в двубоя срещу ДР Конго, но след ранното попадение са свалили темпото, което се е оказало фатално. “Мореплавателите” завършиха само 1:1 в дебютния си двубой на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада срещу африканците. Те поведоха още в шестата минута, когато Жоао Невеш се разписа с глава, но Йоан Уиса изравни в добавеното време на първото полувреме. Самият Феликс, който отбеляза 20 гола и добави 13 асистенции в първенството на Саудитска Арабия, остана на скамейката през цялото време.

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“Смятам, че започнахме добре мача. В първите три минути ДР Конго не докосна топката. След това отбелязахме и свалихме темпото. Започнахме да задържаме продължително топката, но го правехме в халфовата линия, което винаги носи опасност, ако я загубиш там. Те започнаха да пресират халфовете ни и получаваха пространства. Постепенно играта се изравни. Вкарахме повече хора в наказателното поле, което е важно. На няколко пъти бяхме близо до втори гол. Вдигнахме нивото, но първият мач винаги е такъв. Дори и срещу по-слаби отбори, защото всеки играе за страната си. За тях е мечта, както за нас. Това винаги дава малко повече”, заяви Феликс след срещата.

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Снимки: Gettyimages