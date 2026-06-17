Холанд отговори дали е по-добър от Мбапе и Кейн

Макар и да продължава да бележи гол след гол, суперзвездата на Норвегия Ерлинг Холанд демонстрира скромност след победата с 4:1 над Ирак, в която се разписа на два пъти.

Голмайсторът на Манчестър Сити беше попитан дали е по-добър от другите двама водещи централни нападатели в света в момента: Хари Кейн и Килиан Мбапе. “Бих казал, че съм някъде в челото. Но не мисля, че аз вкарах най-много голове през този сезон. Така че статистически не съм (най-добрият - б.р.), защото мисля, че Хари Кейн и Мбапе отбелязаха повече попадения. Това е реалността, така че не не съм”, отговори Холанд, който беше избран за Играч на мача.

Норвежецът се разписа 38 пъти в 52 срещи за Сити, докато Кейн заби 61 попадения в 51 мача за Байерн (Мюнхен), печелейки “Златната топка”, а Мбапе се отчете с 42 гола в 44 срещи за Реал Мадрид.

Холанд: Очакваше се да победим и го направихме

Междувременно, 25-годишният играч спази невероятната си традиция да ознаменува своите дебюти с попадения. След като се разписа в своя първи мач в Шампионската лига, Бундеслигата и Премиър лийг, снощи той направи същото и на Световното първенство.

ERLING HAALAND SCORES FOR NORWAY!!! 🇳🇴



He has now scored on his debut in the:



◎ Champions League

◎ Bundesliga

◎ Premier League

◉ World Cup 🆕



*Acts shocked* pic.twitter.com/K3RsE2DhJ9 — Squawka (@Squawka) June 16, 2026

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Снимки: Gettyimages