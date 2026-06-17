Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Норвегия
  3. Холанд отговори дали е по-добър от Мбапе и Кейн

Холанд отговори дали е по-добър от Мбапе и Кейн

  • 17 юни 2026 | 13:00
  • 614
  • 0

Макар и да продължава да бележи гол след гол, суперзвездата на Норвегия Ерлинг Холанд демонстрира скромност след победата с 4:1 над Ирак, в която се разписа на два пъти.

Голмайсторът на Манчестър Сити беше попитан дали е по-добър от другите двама водещи централни нападатели в света в момента: Хари Кейн и Килиан Мбапе. “Бих казал, че съм някъде в челото. Но не мисля, че аз вкарах най-много голове през този сезон. Така че статистически не съм (най-добрият - б.р.), защото мисля, че Хари Кейн и Мбапе отбелязаха повече попадения. Това е реалността, така че не не съм”, отговори Холанд, който беше избран за Играч на мача.

Норвежецът се разписа 38 пъти в 52 срещи за Сити, докато Кейн заби 61 попадения в 51 мача за Байерн (Мюнхен), печелейки “Златната топка”, а Мбапе се отчете с 42 гола в 44 срещи за Реал Мадрид.

Холанд: Очакваше се да победим и го направихме
Холанд: Очакваше се да победим и го направихме

Междувременно, 25-годишният играч спази невероятната си традиция да ознаменува своите дебюти с попадения. След като се разписа в своя първи мач в Шампионската лига, Бундеслигата и Премиър лийг, снощи той направи същото и на Световното първенство.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Автогол помогна на Австрия срещу Йордания

Автогол помогна на Австрия срещу Йордания

  • 17 юни 2026 | 09:07
  • 34084
  • 22
Игор Тиаго е в сметките и на Арсенал, твърди "Таймс"

Игор Тиаго е в сметките и на Арсенал, твърди "Таймс"

  • 17 юни 2026 | 08:31
  • 5336
  • 1
Иран тренира в намален състав

Иран тренира в намален състав

  • 17 юни 2026 | 08:31
  • 744
  • 0
Португалия започва пътя към върха на Мондиал 2026 срещу амбициозния тим на ДР Конго

Португалия започва пътя към върха на Мондиал 2026 срещу амбициозния тим на ДР Конго

  • 17 юни 2026 | 08:00
  • 3077
  • 3
Гана излиза за чиста победа над Панама

Гана излиза за чиста победа над Панама

  • 17 юни 2026 | 07:59
  • 814
  • 0
Пап Тиау: Такива мачове се решават от детайлите

Пап Тиау: Такива мачове се решават от детайлите

  • 17 юни 2026 | 07:29
  • 1765
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

  • 17 юни 2026 | 13:14
  • 5210
  • 17
Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

  • 17 юни 2026 | 06:00
  • 101368
  • 180
ЦСКА се размина с Бенфика във втория кръг на Лига Европа - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА се размина с Бенфика във втория кръг на Лига Европа - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 17 юни 2026 | 10:03
  • 17138
  • 48
Официално: капитанът на Манчестър Сити е второто ново попълнение на Моуриньо в Реал Мадрид

Официално: капитанът на Манчестър Сити е второто ново попълнение на Моуриньо в Реал Мадрид

  • 17 юни 2026 | 12:27
  • 6654
  • 3
Меси е статистическият крал в историята на Световното първенство

Меси е статистическият крал в историята на Световното първенство

  • 17 юни 2026 | 11:40
  • 3789
  • 4
Автогол помогна на Австрия срещу Йордания

Автогол помогна на Австрия срещу Йордания

  • 17 юни 2026 | 09:07
  • 34084
  • 22