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Клоп се извини на Нагелсман: Аз съм идиот

  • 15 юни 2026 | 01:01
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Германия дебютира със зрелищна победа със 7:1 срещу Кюрасао на Световното първенство през 2026 г., но след мача вниманието се насочи и към Юрген Клоп. Бившият треньор на Ливърпул използва случая, за да се извини публично на селекционера Юлиан Нагелсман, след противоречивото изявление, направено преди началото на турнира.

Клоп, който присъства на Мондиала като анализатор за германската телевизия Magenta TV, беше критикуван през последните дни след забележка, интерпретирана като ирония към селекционера на Германия. След категоричната победа на Германия над Кюрасао, Клоп се върна към темата и реши публично да изясни ситуацията, присъствайки заедно със селекционера Юлиан Нагелсман.

„Има още нещо, което трябва да кажа. Трябва да отделим време и за това. Ние сме, по някакъв начин, част от този отбор и сме сто процента на ваша страна. Вече намерих най-грозната дума на годината: „все още“. Искаше ми се да се ударя, че го казах, но вече беше твърде късно и бях на живо. Просто ми се изплъзна и няма абсолютно никакво значение. Това, което осъзнах, е, че вдругиден навършвам 59 години и все още съм идиот. Ние сме изцяло на ваша страна, независимо какво правите. Нищо от това, което казах, не е имало за цел да наруши процеса тук“, заяви Клоп.

Моментът приключи в спокойна атмосфера. Нагелсман прие обясненията на Клоп с усмивка, а двамата си размениха няколко шеги в студиото. Селекционерът на Германия изглеждаше, че приема целия епизод без негодувание, в контекста на това, че „Маншафтът“ започна перфектно финалния турнир и вече води в група Е след категоричния успех над Кюрасао.

За Клоп обаче посланието беше ясно: изявлението, което предизвика противоречия, не беше критика към Нагелсман, а бившият треньор на Ливърпул почувства нужда да се извини лично на селекционера на Германия.

Откъде тръгна всичко. Преди дебютния мач на Германия, Клоп коментира ситуацията с Джамал Мусиала и предположи, че полузащитникът трябва да бъде пазен и щаден по време на състезанието. В края на изказването си, бившият треньор на Ливърпул направи забележка, която предизвика множество реакции: „За щастие, Юлиан Нагелсман все още прави отбора...“

Изявлението беше счетено от мнозина за прикрита критика към селекционера. Най-остро реагира Лотар Матеус, който заяви, че изявленията на Клоп са „лишени от чувствителност“ и затрудняват работата на Нагелсман. Бившият капитан на Германия добави, че Клоп е трябвало да знае по-добре как се възприемат подобни публични изказвания преди финалния турнир.

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Снимки: Gettyimages

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