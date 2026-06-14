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Адвокаат: Не бива да навеждаме глави

  • 14 юни 2026 | 23:58
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Селекционерът на Кюрасао Дик Адвокаат нямаше поводи за радост след тежкото поражение с 1:7 от Германия в първия мач на тима на Световното първенство. Въпреки това той заяви, че играчите му не бива да навеждат глави след тази загуба и няма от какво да се срамуват

„Трябва да превърнем това в красиво първенство. Можем да поднесем изненада във втория и третия мач. В края на краищата ще се радваме, че сме били част от най-големия футболен турнир в света“, започна Адвокаат.

„Очаквахме да направим повече срещу Германия, но не успяхме. Те бяха много, много силни, а ние допуснахме някои лесни голове. Играчите знаят, че ако загубят, не трябва да ходят с наведени глави. Това не е позор“, допълни специалистът.

Той коментира и моментът преди двубоя, в който не скри сълзите си докато свиреше националният химн на Кюрасао.

„Това е свързано с радостта на хората в Кюрасао. Това е моментът, в който емоциите излизат на повърхността. Радостта на хората е фантастична“, завърши нидерландецът.

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Снимки: Gettyimages

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