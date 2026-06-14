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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Нидерландия - Япония
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  3. Нагелсман: Победният старт винаги е важен

Нагелсман: Победният старт винаги е важен

  • 14 юни 2026 | 23:10
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Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман нямаше от какво да не е доволен след разгромната победа над Кюрасао на старта на Световното първенство. Той похвали играчите си и заяви, че винаги е важно да стартираш подобен форум с победа.

„Отне ни няколко минути да се върнем в мача, след като те изравниха. Кюрасао също може да играе футбол, както видяхме, и ми е любопитно да видя как ще се справят в групата оттук нататък. Много съм доволен от това, че отбелязахме седем гола, както и от представянето ни в по-голямата част от времето. Победният старт винаги е важен и се радваме, че го постигнахме.“

Интересен факт около мача е, че Нагелсман е сменил изцяло облеклото си на полувремето! Той излезе за първата част с едни дрехи, а за вторите 45 минути се появи преоблечен на скамейката, което веднага стана хит в социалните мрежи, след като Германия вкара нови 4 гола след почивката.

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Снимки: Gettyimages

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