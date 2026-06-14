Дик Адвокаат вече е най-възрастният селекционер на Световно първенство

Дик Адвокаат записа името си в историята на световния футбол, чупейки рекорда за най-възрастен старши треньор на световни първенства по време на Мондиал 2026. Нидерландският тактик изведе националния отбор на Кюрасао в двубоя срещу Германия от Група Е на рекордната възраст от 78 години и 260 дни. По този начин той свали от върха дългогодишния рекорд на германеца Ото Рехагел, който беше на 71 години и 317 дни, когато води Гърция на Мондиал 2010 в Южна Африка.

Любопитното е, че в рамките на броени дни преди Адвокаат тази титла за кратко премина през ръцете на двама други специалисти. Първоначално белгиецът Хуго Броос подобри рекорда на Ото Рехагел, извеждайки отбора на ЮАР на възраст 74 години и 2 месеца. Само броени часове по-късно, чешкия наставник Мирослав Коубек излезе начело в класацията, който е на 74 години и 9 месеца.

Dick Advocaat is the only manager at the 2026 World Cup who was also present at the previous World Cup held in North America.



He managed the Netherlands at USA '94. https://t.co/Ilv8Ru5lxy — Sivan John (@SivanJohn_) June 14, 2026

Адвокаат постави и друг уникален исторически рекорд, превръщайки се в единствения мениджър на настоящия турнир в Северна Америка, който е водил отбор и на предишното световно първенство в САЩ през 1994 г. Преди цели 32 години Адвокаат беше начело на родината си Нидерландия. Това забележително дълголетие на скамейката го превръща в истински жив мост между две футболни епохи.

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Снимки: Gettyimages