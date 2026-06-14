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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Нидерландия - Япония
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  3. Натаниъл Браун: Невероятно е да отбележа първия си гол на Световно

Натаниъл Браун: Невероятно е да отбележа първия си гол на Световно

  • 14 юни 2026 | 22:30
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Защитникът на Германия Натаниъл Браун бе един от героите за успеха със 7:1 над Кюрасао в първия мач на Бундестима на Мондиал 2026. Той реализира петия гол в мача, като това бе дебютното му попадение за националния отбор и първо на първенство от подобен мащаб. Той не скри радостта си от този факт.

„Невероятно е да отбележа гол в първия си мач на Световно първенство. Семейството и приятелите ми са тук. Вкарахме 7 попадения. Разбира се, допуснахме излишен гол, но мисля, че това може би ни се отрази добре, за да ни събуди. Останахме с високо вдигнати глави, контролирахме мача и отбелязахме много голове. Трябва да продължим напред и да работим върху слабите си страни“, заяви Браун след мача.

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Снимки: Gettyimages

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