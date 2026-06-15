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Голът на Кюрасао също се оказа исторически

  • 15 юни 2026 | 00:23
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Германия и Кюрасао се изправиха един срещу друг в неделя вечер в първия мач от група Е на Световното първенство, в дуел, в който германците постигнаха най-убедителната победа на този финален турни - 7:1. Единственият гол, отбелязан от Кюрасао, обаче влезе директно в историята, превръщайки се в най-малката нация в историята, която отбелязва на Световно първенство.

След като Германия поведе с 1:0 с гол на Феликс Нмеча в началото на мача, Кюрасао отбеляза първия си гол на Световно първенство, още при втория си удар към вратата, когато Ливано Коменинсия преодоля Мануел Нойер. Постижението не само отбеляза първия гол на финалния турнир, но и му донесе статута на най-малката нация, участваща на Световно първенство, която успява да отбележи.

Малката островна нация, разположена в Карибите, има население от едва 156 115 жители и сухоземна площ от само 444 квадратни километра.

До дуела в неделя, Исландия беше отборът, който държеше този рекорд. С население от едва 350 000 жители, националният отбор от Северна Европа отбеляза два гола на Световното първенство през 2018 г., издание, в което участваха за първи път.

Фактът, че този гол беше отбелязан срещу Германия, го прави още по-специален, като се има предвид, че германците са 4-кратни световни шампиони (1954, 1974, 1990, 2014). След гола, отбелязан в неделя вечер, Кюрасао става третият отбор, който отбелязва в първия си мач на Световно първенство срещу Германия.

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Снимки: Gettyimages

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