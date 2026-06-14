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Легендарният Нойер счупи поредните рекорди

  • 14 юни 2026 | 20:49
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Легендарният страж на Байерн (Мюнхен) и Германия Мануел Нойер отново записа куп рекорди днес. 40-годишният страж се завърна за Бундестима и започна от първата минута в срещата с Кюрасао от Мондиал 2026.

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Нойер вече е най-възрастният германски играч, който е участвал на световно първенство, като точната му възраст е 40 години, 2 месеца и 19 дни. Освен това вратарят на Байерн играе на пети Мондиал в кариерата си. Преди него това е успял да постигне само рекордьорът по мачове за националния отбор Лотар Матеус.

Срещу Кюрасао вратарят изигра своя 20-и мач на световно първенство. С това световният шампион от 2014 г. изравнява френския страж Юго Лорис, който досега държеше рекорда за най-много мачове на световно първенство сред вратарите. В следващия мач от груповата фаза срещу Кот д'Ивоар Нойер може да се превърне в единствения рекордьор.

За съжаление на германската легенда, стражът не успя да запази мрежата си суха днес срещу Кюрасао.

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Снимки: Gettyimages

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