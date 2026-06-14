Легендарният Нойер счупи поредните рекорди

Легендарният страж на Байерн (Мюнхен) и Германия Мануел Нойер отново записа куп рекорди днес. 40-годишният страж се завърна за Бундестима и започна от първата минута в срещата с Кюрасао от Мондиал 2026.

Германия безжалостно се разправи с Кюрасао и показа колко нелеп може да е новият формат

Нойер вече е най-възрастният германски играч, който е участвал на световно първенство, като точната му възраст е 40 години, 2 месеца и 19 дни. Освен това вратарят на Байерн играе на пети Мондиал в кариерата си. Преди него това е успял да постигне само рекордьорът по мачове за националния отбор Лотар Матеус.

40 - Aged 40 years and 79 days, Manuel Neuer today becomes Germany's oldest ever appearance maker at a major tournament (World Cup/EUROs), surpassing Lothar Matthäus who was 39 years and 91 days old against Portugal in the group stage of EURO 2000.



Legend. pic.twitter.com/YueGdqQ6aw — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2026

Срещу Кюрасао вратарят изигра своя 20-и мач на световно първенство. С това световният шампион от 2014 г. изравнява френския страж Юго Лорис, който досега държеше рекорда за най-много мачове на световно първенство сред вратарите. В следващия мач от груповата фаза срещу Кот д'Ивоар Нойер може да се превърне в единствения рекордьор.

Manuel Neuer ist zurück im deutschen Tor - und sorgt direkt für historische Zahlen!🙌



➡️Für Neuer ist es nach Südafrika 2010, Brasilien 2014, Russland 2018 und Katar 2022 seine fünfte WM-Teilnahme. Das hat vor ihm in Deutschland nur Rekordnationalspieler Lothar Matthäus… pic.twitter.com/BjsxN0FSwb — Sky Sport (@SkySportDE) June 14, 2026

За съжаление на германската легенда, стражът не успя да запази мрежата си суха днес срещу Кюрасао.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages