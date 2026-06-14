Нмеча: Дано изиграем възможно най-добрия турнир

Халфът на Германия Феликс Нмеча даде тон за разгромната победа над Кюрасао (7:1) на Световното първенство. Той отбеляза първия гол в срещата, а след мача заяви, че се надява тимът му да продължи по същия начин и да направи възможно най-силния турнир.

„Много съм щастлив, тепърва започвам да осъзнавам какво се случи. Това беше много специален момент за мен, за семейството ми и за отбора. Искаме да караме мач за мач и се надявам да изиграем възможно най-добрия турнир“, заяви Нмеча.

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Снимки: Gettyimages