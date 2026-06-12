Клоп за откриващия двубой на Мондиал 2026: Слаб мач, нито един от отборите не игра добре

Откриващият двубой на Мондиал 2026, в който Мексико победи Южна Африка с 2:0, по никакъв начин не е впечатлил бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп. Според германеца и двата отбора са играли слабо, особено в тактическо отношение, и това не е задоволително ниво за Световно първенство. Повечето критики бяха насочени към представянето на африканския тим, но Клоп не смята, че отборът на Мексико е показал нещо много по-качествено и само неуменията на “Бафана Бафана” са причината “ацтеките” да не бъдат наказани.

Запитан за трите червени картона в двубоя, Клоп, който по време на Световното се изявява като анализатор на Magenta TV, заяви:

“Тази ситуация до голяма степен обобщава целия мач. Тактически той беше просто слаб! Нито един от отборите не игра добре. 11 срещу 9 и пак те хващат неподготвен на контраатака. Защо? Защото защитната линия стоеше твърде дълбоко. Това беше генерален проблем през целия мач. Просто Южна Африка не се възползва. Това не беше мач на високо ниво”..

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Снимки: Imago