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  3. Доналд Тръмп няма да присъства на първия мач на САЩ от домашния Мондиал

Доналд Тръмп няма да присъства на първия мач на САЩ от домашния Мондиал

  • 12 юни 2026 | 14:37
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Андрю Джулиани, главен изпълнителен директор на работната група за Световното първенство, потвърди, че президентът Доналд Тръмп няма да присъства на откриващия мач на мъжкия национален отбор на САЩ срещу Парагвай в петък сутринта от 4:00 часа българско време.

В сряда "The Athletic" съобщи, че президентът Тръмп не планира да бъде на стадион „Лос Анджелис“ в Ингълуд, Калифорния. Държавният департамент излезе със съобщение, в което се посочва, че държавният секретар Марко Рубио ще присъства на мача, заедно със секретаря по транспорта Шон Дъфи и секретаря по вътрешната сигурност Маркуейн Мълин.

Джулиани потвърди новината в интервю в четвъртък, като посочи натоварения график на Тръмп като причина за отсъствието му. Той обаче изрази очакване, че американският президент ще се ангажира все повече със Световното първенство с напредването на турнира. „Той няма да присъства на откриващия мач“, заяви Джулиани пред британската радиостанция TalkSport. „Както казахме, графикът му е натоварен. Но знам, че той ще бъде ангажиран през цялото Световно първенство.“

„Едно нещо, което мога да ви кажа, познавайки президента Тръмп от 30 години, е: очаквайте неочакваното. С него винаги очаквайте напрежение до последния момент. В хода на този турнир няма да се изненадам, ако го видим да се ангажира все повече и повече със Световното първенство“, добави той.

Изключително необичайно е държавният глава на страна домакин да пропусне първия мач на своя отбор на световно първенство за мъже, напомня изданието. Емирът на Катар, Тамим бин Хамад бин Халифа Ал Тани, присъства през 2022 г., президентът на Русия Владимир Путин беше на трибуните през 2018 г., а президентът на Бразилия Дилма Русеф – през 2014 г.

Президентът на Мексико, Клаудия Шейнбаум, също не присъства на откриващия мач на своята страна вчера – победата с 2:0 над Южна Африка в четвъртък. Вместо това тя реши да подари билета си на Йолет Сервантес Куакеуа, млада жена от коренното население, която спечели национален конкурс, организиран от мексиканското правителство, за да получи ВИП мястото на Шейнбаум на „Естадио Ацтека“. Шейнбаум беше снимана да празнува гола на Мексико във фен зона в Мексико Сити. Миналия месец тя заяви пред репортери, че не възнамерява да присъства на нито един мач от турнира.

Спърс се събудиха, когато Доналд Тръмп заспа
Спърс се събудиха, когато Доналд Тръмп заспа

Тръмп е изградил силна връзка с президента на ФИФА Джани Инфантино и получи наградата на ФИФА за мир по време на жребия за Световното първенство през декември.

След завръщането си в Белия дом той присъства на редица спортни събития от висок профил, включително на мач №3 от финалите на НБА тази седмица в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, където беше освиркан от публиката.

Президентът на Мексико подари билета си за мача на откриването на Мондиала на жена от коренното население
Президентът на Мексико подари билета си за мача на откриването на Мондиала на жена от коренното население

Преди това той е посещавал Супербоул в Ню Орлиънс, UFC битки в Маями и Ню Джърси, „Дейтона 500“, шампионата по борба на NCAA във Филаделфия, финала на Световното клубно първенство на ФИФА на стадион „МетЛайф“ и финала при мъжете на Откритото първенство на САЩ по тенис.

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Снимки: Imago

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