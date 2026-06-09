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Спърс се събудиха, когато Доналд Тръмп заспа

  • 9 юни 2026 | 09:40
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Спърс се събудиха, когато Доналд Тръмп заспа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново стана обект на подигравки, след като на няколко пъти изглеждаше така, сякаш заспива по време на третия мач от финалите на НБА в “Медисън Скуеър Гардън”.

Двубоят между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс беше толкова вълнуващ, колкото всеки друг в тази плейофна серия до момента, но потребители на социалните твърдят, че са забелязали президента на дреме в частната ложа, в която Тръмп седеше и наблюдаваше срещата заедно със собственика на Никс Джеймс Долан.

Сан Антонио смълча "Медисън Скуеър Гардън" в мач №3 от финалите
Сан Антонио смълча "Медисън Скуеър Гардън" в мач №3 от финалите

Критиците бързо осъдиха президента, който вече се е сблъсквал с множество обвинения, че е спал по време на публични изяви, до такава степен, че демократите го нарекоха "спящия главнокомандващ"

Антитръмп активистката група “Проект Линкълн” нарече посещението на Тръмп в “Медисън Скуеър Гардън” в понеделник вечерта “най-скъпата дрямка, финансирана с парите на данъкоплатците” в публикация в мрежата X.

„О, Боже, след ВСИЧКО ТОВА, Тръмп спи на мача на Никс!", написа активистката Ейми Сискинд в публикация в социалната платформа.

“Не можеше ли да спести на всички труда и да „го гледа по телевизията“?“, добави тя, визирайки скорошните коментари на Тръмп, в които той казва на американците да гледат мача по телевизията, ако не могат да си позволят билети, чиято най-ниска цена достигна 8000 долара.

В публикация в социалните медии конгресменката от Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес отговори на клипа, на който Тръмп дреме, с грубото “СЪБУДЕТЕ СЕ!”.

Преди това Доналд Тръмп бе освиркан по време на изпълнението на националния пимн.

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