Тръмп: Не бих платил 1000 долара за билет за мач между САЩ и Парагвай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че не би платил 1000 долара за билет за мача между САЩ и Парагвай на Световното първенство по футбол.

„Не знаех за тази сума. Със сигурност бих искал да бъда там, но, честно казано, не бих платил толкова пари“, каза Тръмп в интервю за “New York Post”.

В същото време държавният глава на САЩ отбеляза търговския успех на турнира. Според него, вече са продадени 5 милиона билета, което е рекорд. Тръмп обаче изрази загриженост, че високите цени могат да направят мачовете недостъпни за обикновените фенове.

— RAV Español (@RAVEspanol) May 7, 2026

„Не съм виждал цените, но ще трябва да потърся. Ако хора от Куинс и Бруклин и всички, които обичат Доналд Тръмп, не могат да отидат, ще бъда разочарован. Но в същото време това е невероятен успех“, добави той.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино отдаде високите цени на особеностите на американския пазар и факта, че там е разрешена препродажба на билети.

В началото на април световната футболна централа повиши цените на билетите за 40 мача от турнира. Най-скъпите билети за финала се повишиха от 8 700 на 11 000 долара. Според “New York Post”, средната цена на билета за решителния мач в Ню Джърси е приблизително 13 000 долара.

Мондиал 2026 ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. За първи път 48 отбора ще участват в турнира.

Снимки: Gettyimages