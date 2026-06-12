Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. ДР Конго
  3. Отборът на ДР Конго получи разрешение да влезе в САЩ

Отборът на ДР Конго получи разрешение да влезе в САЩ

  • 12 юни 2026 | 10:05
  • 408
  • 0

Американските власти разрешиха на футболистите от Демократична република Конго да влязат в страната, за да участват на Световното първенство, съобщава AFP. Тренировките на тима бяха прекъснати поради опасения относно епидемията от вируса ебола, а на играчите и треньорския щаб беше наложена 21-дневна карантина преди полета им до САЩ.

Отборът вече кацна в Хюстън. ДР Конго ще бъде в група K на Световното първенство заедно с Португалия, Узбекистан и Колумбия. На 17 юни тимът ще играе срещу Португалия в Хюстън, а срещу Колумбия в Сапопан, Мексико, на 24 юни. Мачът срещу Узбекистан ще се проведе на 28 юни в Атланта. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мбапе: Радвах се за ПСЖ, подписвам веднага Франция да е световен шампион, без да вкарам и един гол

Мбапе: Радвах се за ПСЖ, подписвам веднага Франция да е световен шампион, без да вкарам и един гол

  • 12 юни 2026 | 10:13
  • 2484
  • 2
Ладислав Крейчи отбеляза първи гол след тъч в мач от световно първенство от 2018 година насам

Ладислав Крейчи отбеляза първи гол след тъч в мач от световно първенство от 2018 година насам

  • 12 юни 2026 | 10:13
  • 397
  • 0
Йордания пристигна в САЩ

Йордания пристигна в САЩ

  • 12 юни 2026 | 10:05
  • 244
  • 0
Гана пристигна в Провидънс, след пет дни се изправя срещу Панама

Гана пристигна в Провидънс, след пет дни се изправя срещу Панама

  • 12 юни 2026 | 10:01
  • 250
  • 0
Тухел призна, че може да използва Белингам на необичайна позиция

Тухел призна, че може да използва Белингам на необичайна позиция

  • 12 юни 2026 | 09:56
  • 1186
  • 0
Халф на Хаити ще пропусне Световното

Халф на Хаити ще пропусне Световното

  • 12 юни 2026 | 09:47
  • 332
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски представи третото си ново попълнение

Официално: Левски представи третото си ново попълнение

  • 12 юни 2026 | 09:14
  • 14473
  • 37
"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

  • 11 юни 2026 | 23:59
  • 70573
  • 147
Южна Корея сломи Чехия след обрат

Южна Корея сломи Чехия след обрат

  • 12 юни 2026 | 06:56
  • 48341
  • 27
Англия громи с 6:0 в закрита контрола, Тони с хеттрик

Англия громи с 6:0 в закрита контрола, Тони с хеттрик

  • 12 юни 2026 | 09:26
  • 4507
  • 1
България с първа победа във VNL след успех над Иран

България с първа победа във VNL след успех над Иран

  • 11 юни 2026 | 23:57
  • 58926
  • 51
Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група “В”

Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група “В”

  • 12 юни 2026 | 08:00
  • 2791
  • 0