ФИФА даде гаранции на Иран на фона на поредните заплахи на Тръмп

Националният отбор на Иран направи решителна крачка към участието си на Световното първенство, след като получи нови уверения от ФИФА. Според френското издание “Льо Паризиен” в Истанбул се е провела „конструктивна“ среща между генералния секретар на ФИФА Матиас Графстрьом и представители на иранската федерация. На нея Графстрьом е потвърдил, че Иран ще бъде “добре дошъл” на финалите.

Вследствие на това отборът отлетя за Турция, за да започне подготовката си за шампионата. Тимът ще използва Анталия като временна база, за да финализира процедурите по издаване на визи, преди да замине за Съединените щати.

Участието на Иран беше поставено под въпрос заради продължаващото геополитическо напрежение в региона. През последните седмици президентът на местната федерация Мехди Тадж алармира за значителни забавяния в процеса по издаване на визи.

Преди часове пък президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи поредните си предупреждения към иранските политически ръководители, заканвайки се, че “часовникът тиктака”.