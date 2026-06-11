Инфантино за недопуснатия в САЩ съдия: Нека просто се отпуснем и релаксираме

Президентът на ФИФА Джани Инфантино омаловажи конфузната ситуация с рефера Омар Артан, който не беше допуснат от американските власти на територията на САЩ, за да ръководи мачове от Мондиал 2026. Така съдия номер 1 на Африка за 2025 година трябваше да се прибере обратно в своята родина.

Инфантино: Проблеми има, но ще ги разрешим

“Това, което се случи с Омар, е жалко. Ние обаче не контролираме всичко. Може би е добре просто да се отпуснем и да релаксираме. Понякога виковете и крясъците имат обратния ефект”, коментира Инфантино на пресконференцията си преди отриващия двубой на Мондиал 2026 в Мексико Сити. По-късно той отново говори по тази тема: “Нямам предвид да се отпуснем и да не правим нищо. Повярвайте ни, ние работим зад кулисите и винаги се опитваме да направим ситуацията възможно най-позитивна, както и да търсим решения. Понякога успяваме, а друг път - не”.

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Снимки: Gettyimages