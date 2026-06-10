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Христо Янев извежда ЦСКА за първа тренировка през новия сезон - на живо от Панчарево
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  2. Англия
  3. Газа: Тухел трябва да изгради същия отборен дух, както на Мондиал' 90

Газа: Тухел трябва да изгради същия отборен дух, както на Мондиал' 90

  • 10 юни 2026 | 17:17
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Пол Гаскойн се надява, че Томас Тухел може да изгради същия „невероятен“ отборен дух като този на английския отбор на Световното първенство през 1990 година, опитвайки се да постигне голямата си цел на тазгодишния турнир.

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Бившият халф беше неразделна част от отбора на сър Боби Робсън, който достигна до полуфиналите в Италия, преди да загуби след дузпи от бъдещия шампион Западна Германия.

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Само отборът на Гарет Саутгейт през 2018 г. е достигнал до последните четири мача през последните години, докато Англия се стреми да сложи край на мъчителното 60-годишно чакане на нов голям трофей.

„Трябват ви 11 капитана на терена и когато играете в такъв мач, на Световно първенство, не можете да си позволите да носите някой на гърба си“, каза Гаскойн в предаването „Добро утро, Великобритания“.

„Всички трябва да играят с топката и отборният дух е важен. Футболистите, които не играеха, бяха точно зад отбора, така че нашият отборен дух беше невероятен. Това е най-важното нещо, защото е от голямо значение.

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Отборът на Тухел ще се изправи срещу Коста Рика в сряда вечерта в последния си приятелски мач преди откриващия мач от Група L срещу Хърватия на 17 юни на стадион „Далас“.

На въпрос какво би казал на настоящия състав, 59-годишният футболист добави: „Насладете се. Защото никога не знаете, че това може да е последното ви Световно първенство.“

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