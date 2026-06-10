Гари Невил: Тухел ще трябва да работи много с тази защитна четворка

Английският национален отбор има проблем със защитната четворка, на която ще разчита Томас Тухел по време на Световното първенство. Такова мнение, подобно на това на Рой Кийн, изрази бившият бранител и настоящ анализатор Гари Невил. Той смята, че индивидуалното въпросните бранители имат качества, но не са силни като защитна линия. Бившият играч на Манчестър Юнайтед смята още, че този състав на Англия може да играе само контраатакуващо срещу по-силните отбори.

"Някои от играчите са фантастични в индивидуален план. Най-добрият отбор на световното първенство обикновено е този, който е най-силен в дефанзивен план. Не виждам защитна четворка на Англия като силно звено. Харесвам всеки един от играчите по отделно, но не и като защитна линия. Мисля, че двамата вътрешни халфове ще трябва да положат много усилия да запълват дупките. Томас Тухел ще трябва да работи много с тях през следващите няколко седмици, за да сформира защитна четворка, която да бъде звено, способно да спечели Световно първенство.

Не става въпрос за индивидуалния фактор. Нико О'Райли може да бъде ляв бек във всеки отбор. Рийс Джеймс, когато е във форма, може да играе десен бек за всеки. Марк Геи би бил фантастичен централен защитник в повечето отбори. Така че не става въпрос за индивидуалния фактор, а за това как се изграждат като звено.

Защитната страна на английския отбор ме тревожи. Това, което ме плаши до смърт и ни е коствало много през годините, е когато играем при определени условия по-късно в турнира, когато сме леко уморени и съперниците ни държат топката далеч от нас. Тогава не можем да преминем през този мач.

И това ще се случи отново с отбора, който той е избрал. В този турнир не сме отбор, който владее топката. Ние сме отбор, който контраатакува срещу най-добрите тимове", сподели Невил.

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Снимки: Imago