Буря поставя под въпрос последната контрола на Англия преди Световното

Англия трябва да завърши подготовката си за Световното първенство с контрола срещу Коста Рика в Орландо. Провеждането на двубоя обаче е поставено под сериозна въпросителна, защото около два часа преди началния час на срещата се разрази гръмотевична буря с пороен дъжд и теренът на стадиона вече е наводнен. От официалния профил на "трите лъва" обявиха, че сблъсъкът се отлага, но без да посочват за какъв период и дали има назначен нов начален час. Журналистите на място изразяват съмнения, че мачът изобщо ще се проведе.

An update on today's game against Costa Rica: pic.twitter.com/7wDYB72jua — England (@England) June 10, 2026

Here’s a look at the Inter&Co Stadium in Orlando ahead of England’s game against Costa Rica tonight 😳 pic.twitter.com/xw0s6bacSs — ITV Football (@itvfootball) June 10, 2026

Тимът на Томас Тухел записа минимална победа над Нова Зеландия преди няколко дни, а техният съперник загуби с 1:1 от Колумбия.

Англия ще има седем дни между днешния двубой и първия мач на отбора на Мондиал 2026, който е срещу Хърватия.

Фернандо Батиста, който замени Мигел Ерера, след като Коста Рика не успя да се класира на четвърто поредно световно първенство, все още няма победа като селекционер на "Лос Тикос".

Двата отбора са се срещали два пъти до момента, като Англия има една победа, а на Мондиал 2014 двубоят завърши 0:0.

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