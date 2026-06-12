Белингам: Трябва всички да се чувстваме обичани и да се наслаждаваме

Халфът на Англия Джуд Белингам изтъкна колко е важно всички играчи на националния отбор да се чувствам обичани, което ще им помогне да се наслаждават на мачовете по време на Световното първенство. Според него до голяма степен това е липсвало на тима на миналия голям форум, на който все пак "трите лъва" стигнаха до финала.

"На Европейското сбъркахме с някои неща извън терена. Не чувствах, че групата бе толкова добре сплотена, колкото би могло. По редица причини. Големите очаквания бяха част от тях - представихме се добре през 2018-а и в Катар, а когато дойде време за този турнир, бяхме възприемани като един от двата или трите отбора, които трябва да го спечелят. Не играхме достатъчно добре, така че дори когато печелехме, не се чувствахме толкова щастливи, колкото би трябвало.

Мисля, че сега, имайки този опит, трябва във всеки момент да сме готови и всеки трябва да се чувства обичан и част от отбора. Другото важно нещо е просто да се наслаждаваме”, заяви Белингам.

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