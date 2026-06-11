Деклан Райс смъмрен от майка си преди старта на Световното първенство

Английският национал Деклан Райс е бил смъмрен от майка си заради слънчево изгаряне, но вярва, че може да внесе необходимата енергия за солидно представяне на родината си на Световното първенство. Райс пристигна в подготвителния лагер на Англия във Флорида в събота и се сблъска с интензивния климат, като официалната му фотосесия за турнира показва слънчево изгаряне по главата и ръцете му. Това не попречи на 27-годишния футболист да отбележи първия гол при победата с 3:0 над Коста Рика в контрола в Орландо.



„Мисля, че всички са виждали тези снимки, бях яркочервен на фотосесията“, каза Райс, цитиран от агенция ДПА и продължи: „Майка ми ми се скара. Честно казано, от първия ден, когато дойдохме, просто трябваше да свикнем с тази жега. Идвайки от Англия, наистина те удря в лицето.“

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Деклан Райс се присъедини към националния отбор по-късно заради участието на клубния му тим Арсенал във финала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. Той каза, че възходите и спадовете в един запомнящ се сезон са били психически трудни, но вярва, че триумфът във Висшата лига му е дал вярата, че може да помогне на Англия да спечели Мондиал 2026.



„Чувствам се наистина във форма, наистина силен. Имах няколко проблема през сезона, с които се справих много добре заедно с физиотерапевтите и мениджъра, така че дойдох тук в наистина добра позиция. Чувствам се наистина уверен. Мисля, че спечелването на Висшата лига ми позволи да дойда с чувство на увереност и хъс. Сега, след като преодолях тази граница с Арсенал, това ми даде увереност, че можем да дойдем тук и да постигнем големи неща. В момента съм наистина в добра позиция“, коментира още Райс.

"I think everyone has seen those pictures." 😂



Declan Rice reacts to those sun burn photos 🌞 pic.twitter.com/FLQ030t6Rm — Match of the Day (@BBCMOTD) June 11, 2026

„Сезонът беше по-труден психически, отколкото физически. Въпреки че съм играл толкова много мачове, емоциите, през които преминаваш на футболния терен, са изключителни. Трудно е да мислиш за Световното първенство през сезона, защото имаш толкова много големи мачове, но когато пристигнеш тук, тогава започва да те връхлита. Щастлив съм, че не съм мислил за това твърде много предварително и сега дойдох със свеж ум и готов“, завърши английският национал.

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Снимки: Gettyimages