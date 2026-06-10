Рой Кийн: Не виждам как този състав на Англия може да стане световен шампион

Феновете на Англия отново вярват, че 60-годишното чакане ще свърши и "трите лъва", водени от Томас Тухел, ще спечелят заветния трофей и футболът ще се "завърне у дома", както гласи популярният рефрен. Англичаните отново са поставяни сред фаворитите, макар и да не са най-големият такъв, но Рой Кийн има съмнение, че този състав може да стигне до края.

"Англия има много добри играчи. Няма съмнение, че излизането от групите ще бъде лесно за тях и след това, ако всичко се нареди, те ще се борят. Но виждам ли аз как Англия печели Световното първенство? Не. Абсолютно. Като гледам състава, особено в защита, не съм убеден. Просто не виждам как ще се получи в решаващ мач от четвъртфиналите или полуфиналите, независимо дали ще изостават в резултата, или ще защитават преднината си. Централните защитници са тези, които ме притесняват.

Много се говори за това колко играчи могат да играят на различни позиции, което е добре в груповата фаза, но когато става въпрос за елиминационните мачове срещу големите отбори, са ви необходими играчи, които са невероятни на своите позиции, а не специалисти по всичко", заяви Кийн.

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