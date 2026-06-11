Тухел: Много добро отборно представяне на Англия, спокоен съм

Селекционерът на Англия Томас Тухел бе доволен след победата над Коста Рика с 3:0 в последния приятелски мач на "трите лъва" преди началото на Мондиал 2026.

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„Заслужавахме да спечелим, трябваше да вкараме повече голове, създадохме много положения. Нагласата, интензивността и енергията бяха на много високо ниво. Всички се представиха добре. Много добро отборно представяне. Искахме да преминем на следващото ниво и успяхме – феновете на стадиона го усетиха. Контрапресингът беше добър, защитата, сплотеността – всичко беше на високо ниво.

„Днешната вечер ме успокоява, защото определено вървим в правилната посока и съм много горд от отборния дух. Момчетата, които влязоха в игра, оказаха влияние, а тези на пейката подкрепяха отбора. Това е точно това, което искахме. Видяхме много добри резерви, които бяха много разочаровани, че не започнаха като титуляри. Те влязоха в игра и играха със същата интензивност и качество срещу изморен съперник – браво на всички", каза Тухел след контролата.

Thomas Tuchel on Jude Bellingham's work ethic. “We made very clear the DNA of us, off the ball, the intensity, the pressing. I wanted to see Jude in the combination today for the first time with Harry (Kane), Elliot (Anderson), and Declan (Rice) in the centre of the game. I know… — Henry Winter (@henrywinter) June 11, 2026

„Показахме много ясно каква е нашата същност – играта без топка, интензивността, пресирането. Исках днес за първи път да видя Джуд Белингам в комбинация с Хари (Кейн), Елиът (Андерсън) и Деклан (Райс) в центъра на играта. Знам какво ни дава Морган (Роджърс) на тази позиция. Виждал съм го толкова много пъти. За Джуд това беше първият път. Той приема тези идеи. Трябва да го прави и обича да го прави, а това е част от нашата игра. И той го направи като всички останали на високо ниво", каза Тухел след контролата.

"Досега атмосферата беше по-скоро като на предсезонна подготовка, като предсезонна подготовка в чужбина, и това беше добре. Мисля, че е достатъчно напрежението и турнирната треска да дойдат малко по-късно, защото те така или иначе ще дойдат. Напрежението ще се появи от само себе си, то ще се засилва, но обикновено точно това ми доставя най-голямо удоволствие – тогава усещаш, че си жив“, добави селекционерът.

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Накрая Тухел похвали и феновете на Англия, които присъстваха на стадиона в Орландо: "Това беше прекрасна връзка между нашия отбор и феновете. Днес усетих енергията на стадиона – беше невероятно – и си помислих: „Добре, ако наистина успеем да играем така и да се развиваме с напредването на турнира, и ако запазим тази сплотеност, братство и отборен дух, които показахме днес, тогава ще имаме невероятна връзка с феновете и, надявам се, това ще бъде едно невероятно преживяване.

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Снимки: Gettyimages