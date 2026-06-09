Томас Мюлер: Завръщането на Нойер е добро за Германия, но бе съмнително комуникирано

Легендата на Байерн (Мюнхен) и световен шампион с Германия Томас Мюлер даде интервю за немското издание "ran” и сподели очакванията си за представянето на Бундестима на предстоящия Мондиал.

„Разбира се, се е изградило и известно самочувствие, девет поредни победи не минават безследно. Мнозина казват сега, след победата срещу САЩ, че американците са имали две-три големи възможности. Но това е част от такъв футболен мач. Ние също имахме още една-две възможности. И тук става въпрос за качеството – просто трябва да вкараш головете. Но ефективността не може да се планира – ефективността е знак за качеството на играчите и просто за формата в деня на мача”, казва Мюлер за Германия.

„Нужно е и малко късмет. Ако например Джамал Мусиала срещу Япония на Световното първенство през 2022 г. не беше уцелил гредата и напречната греда, а топката беше влязла, щяхме да преминем в следващия кръг и нямаше да изиграем катастрофална групова фаза. И дори през 2018 г. беше така, въпреки че не играехме толкова добре и като отбор имахме проблеми да намерим вътрешно съгласие между поколението от Купата на конфедерациите от 2017 г. и поколението от Световното първенство през 2014 г. Тогава Юле Брант влезе като резерва и направи две-три страхотни действия, но топката се удари в гредата.“

Самата амбиция – за да цитирам Дениз Ундав – е, че отиваш на световно първенство, за да спечелиш всеки мач. Това обаче не означава автоматично, че той би казал, че сега вижда Германия като фаворит – и има причини за това. Но въпреки това, точно като германски национален отбор знаеш, че имаш качествата да спечелиш всеки мач. Не си аутсайдер, можем да победим голяма нация. Но е вярно и това, че отборът и отделните играчи в момента не са на това индивидуално топ-топ-топ ниво, което да означава: „Когато се изправим срещу голям отбор, печелим четири от пет пъти.“ А в момента може би е по-скоро обратното”, допълва Мюлер.

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„Би било хубаво да стигнем далеч, но става въпрос за оценяване на отделните мачове и представянето. Ако видя, че играем добре и че, ако сега отпаднем, просто не сме имали малко късмет в този ден – тогава все пак сме били добри. Но, разбира се, при такъв турнир успехът се измерва и с това колко кръга можеш да се представиш пред критиците си, тоест пред феновете си. И затова просто искам да видя, че се опитваме индивидуално и като отбор да правим правилните неща.

Когато гледам играчите, виждам хъса, виждам жаждата, а в крайна сметка ти трябва и малко късмет, за да не влезе изстрелът на играч като Майкъл Олисе например. На финала на Световното през 2014 г. Меси имаше огромна възможност да даде преднина, но не я реализира. И затова аз седя тук като световен шампион”, уточнява легендата на Байерн.

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За завръщането на дългогодишния си съотборник Нойер за Германия, Мюлер споделя: “Това, което отличава Ману, е просто играта му на позиция, работата му с краката и начинът, по който се позиционира. Особено в реванша срещу Пари Сен Жермен той направи две-три страхотни спасявания. И това показва, че когато се чувства добре физически, според мен той просто е най-добрият вратар на терена. Но говорим за нюанси и за усещане. И затова изобщо не трябва да се притесняваме, защото видяхме: Оли Бауман е толкова добър не само като вратар, но и психически – ако Ману не може, той е там.

Разбира се, дискусията се разгорещи, защото беше съмнителна от комуникативна гледна точка. Но от спортна гледна точка за мен е разбираема. Това обаче не е понижение за Бауман. А той трябва да е готов и да ни помага, когато имаме нужда от него.“

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Снимки: Gettyimages