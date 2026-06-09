Кимих: Дано всеки от отбора да иска да стане световен шампион

Капитанът на Германия Йошуа Кимих призова целия отбор да даде всичко от себе си на Световното първенство, като настоя, че един хубав базов лагер сам по себе си не гарантира успех.

„Надявам се, че всеки, който е тук, иска да стане световен шампион“, каза Кимих пред MagentaTV.

Футболистът на Байерн каза, че волята за постигане на успех не е достатъчна, а че „сега трябва да направим нещо, за да печелим мачове“.

Германия играе първия си двубой от Мондиала срещу Кюрасао (20:00 часа българско време) в неделя в Хюстън, като Кот д'Ивоар и Еквадор са другите им съперници в груповата фаза.

„Вярвам, че има причини, поради които сме тук, и че всичко е подготвено превъзходно“, добави Кимих, цитиран от БТА.

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