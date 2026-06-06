Гуардиола: Голям фен съм на Барса на Флик, ШЛ съсипва проекти, основата на един сезон е първенството

Вече бившият мениджър на Манчестър Сити Пеп Гуардиола откри футболно игрище „Кройф Корт“, в Манреса, Каталуния, по време на събитие на фондацията на легендарния нидерландски футболист и треньор, на която е патрон.

След края на церемонията той коментира актуалните теми около Барселона, похвали Хулиан Алварес, както и наставника на "блаугранас" Ханзи Флик за неговите „две изключителни години“, като каза и други интересни неща. Бившият треньор говори пред медиите, след като се срещна с децата от училището в Манреса, в което е учил като малък, като дори изигра кратък мач с тях. След събитието той направи преглед на актуалната ситуация в Барселона.

🚨🎙️| Pep Guardiola: “What is Barça missing to win the Champions League? The Champions League is a competition that DESTROYS projects, and I hope that’s not the case at Barça. We must not think that just because you don’t win it, everything that has been built is no good. The… pic.twitter.com/KlC52pncXX — BarçaTimes (@BarcaTimes) June 6, 2026

Запитан за Бернардо Силва, с когото работи девет години на „Етихад“, и евентуалното му преминаване в Барса през следващия сезон, Пеп не спести похвалите си за 31-годишния португалски полузащитник: „Бернардо би се адаптирал към всеки отбор. Той е твърде добър“. Когато беше споменато името на Хулиан Алварес, с когото стана европейски шампион със Манчестър Сити през 2023 г., той настоя: „Той също е много добър. Всички в Сити са много добри“.

Относно Барса и двете поредни титли в Ла Лига под ръководството на Ханзи Флик, Пеп Гуардиола каза: „Те са играчи на Барса, независимо дали са от "Ла Масия" или отвън, дали са родени тук или не. В крайна сметка те са част от Барса и се справят много добре. Имаха две изключителни години, не само заради резултатите, но и заради начина, по който играят, и колко атрактивно е да ги гледаш. Аз съм голям фен на Ханзи (Флик), на това, което правят, и им желая да продължат така още много години“.

🗣️ Guardiola, contundente sobre la Champions y el Barça: "La Champions destroza proyectos, espero que no sea el caso"



👀 El técnico de Santpedor ha sido la gran estrella de la inauguración de la segunda Cruyff Court de Manresa este sábado



✍️ @ferrancorreas… — Diario SPORT (@sport) June 6, 2026

В този дух той подчерта значението на първенството в сравнение с европейската купа, повтаряйки посланието, което отправяше по време на престоя си в Манчестър Сити, където спечели Висшата лига шест пъти, но успя да вдигне най-престижния континентален трофей само веднъж: „Шампионската лига съсипва проекти. Надявам се това да не се случи тук и само защото не са я спечелили, да се смята, че не всичко е наред. Ла Лига е тази, която ти дава постоянство. В Шампионската лига трябва да стигнеш до края в добра форма, без контузени. Влиянието на съдиите в този турнир е огромно.

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Важното е ежедневната работа да е добра, отборът да продължава да расте и да не мислят, че сезонът е лош, само защото не са стигнали до финала на Шампионската лига или не са я спечелили. Основата на един сезон се определя от първенствата“, заключи Пеп, който е свързван с националния отбор на Италия, след като тимът не успя да се класира за Световното първенство за трети пореден път.

Относно бъдещето си той се пошегува. „Ще се върна да уча в "La Salle", където учех като малък, и ще стана учител“, започна на шега Гуардиола, който кимна утвърдително, когато го попитаха дали засега ще си вземе почивка. „Селекционер? Сега искам да се установя тук за известно време и ще видя какво ще правя. Дори аз не знам“, добави той.

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Снимки: Imago