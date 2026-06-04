Куман за Дъмфрис: Бих предпочел да иде в Барселона

Макар все още да липсва официално потвърждение от страна на Реал Мадрид, вече се знае, че през новия сезон Дензъл Дъмфрис ще играе за Реал Мадрид. Всичко около преминаването на крайния защитник на Интер в мадридския клуб изглежда договорено. Новината зарадва селекционера на Нидерландия Роналд Куман, но не напълно...

“Не знам дали трансферът е напълно финализиран, но ако някой го заслужава, това е Дензъл. Въпреки това бих предпочел да го видя да играе за Барселона“, каза с намигване 63-годишният национален селекционер, който е легенда на Барса.

Според информациите Реал ще активира откупната клауза на Дъмфрис в размер на около 20 млн. евро. В момента десният бек е с националния тима на Нидерландия за предстоящия Мондиал.

Реал Мадрид действа бързо и уреди Дъмфрис за по-ниска цена

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