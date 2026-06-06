Реал или Барса - ето какво отговори Папа Лъв XIV

На път за днешното си посещение в Испания на папа Лъв XIV му беше зададен следния въпрос от италианската журналистка Елизе Ан Алън: кого от двата местни гранда подкрепя: Реал Мадрид или Барселона.
“Това е лесно… папата подкрепя всички отбори, но Превост е за Реал Мадрид”, отговори, смеейки се, католическият глава, който използва светското си име, за да разкрие пристрастията си към “Кралския клуб”.
Това признание веднага беше оценено от президента на мадридчани Флорентино Перес. “Бих искал да приветствам папата, който тъкмо кацна в Мадрид и каза на журналистите, че е фен на Реал Мадрид. Ние сме горди с това”, заяви Перес по време на днешната си реч, част от предизборната му кампания в клуба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages