Реал или Барса - ето какво отговори Папа Лъв XIV

На път за днешното си посещение в Испания на папа Лъв XIV му беше зададен следния въпрос от италианската журналистка Елизе Ан Алън: кого от двата местни гранда подкрепя: Реал Мадрид или Барселона.

“Това е лесно… папата подкрепя всички отбори, но Превост е за Реал Мадрид”, отговори, смеейки се, католическият глава, който използва светското си име, за да разкрие пристрастията си към “Кралския клуб”.

Real Madrid vs Barça? "That's easy...the Pope is for all teams, but Prevost is Real Madrid" #españa @Pontifex pic.twitter.com/MJQn41QSw5 — Elise Ann Allen (@eliseannallen) June 6, 2026

Това признание веднага беше оценено от президента на мадридчани Флорентино Перес. “Бих искал да приветствам папата, който тъкмо кацна в Мадрид и каза на журналистите, че е фен на Реал Мадрид. Ние сме горди с това”, заяви Перес по време на днешната си реч, част от предизборната му кампания в клуба.

🗣️ Florentino Pérez: “I want to welcome the Pope who’s just landed in Madrid and told the journalists he is a Real Madrid fan. We are proud of this.” pic.twitter.com/Iz0a5bKv49 — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 6, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages