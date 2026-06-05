Ямал логично стана играч на сезона в Ла Лига

Перлата на Барселона Ламин Ямал беше обявен за играч на сезона в Ла Лига, обявиха от испанската лига.

Ламин Ямал над всички в класацията за най-скъпите играчи в момента

18-годишният талант помогна на каталунския гранд да защити титлата си и стана първият състезател, печелил наградата за играч на месеца в лигата три пъти в един сезон. Той завърши като голмайстор на Барселона в Ла Лига с 16 попадения и 11 асистенции.

𝗟𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗬𝗮𝗺𝗮𝗹 es el mejor jugador de LaLiga de esta temporada 👏👏👏



¡Enhorabuena, Lamine! 💎🔝 pic.twitter.com/Qj4GoXGk8o — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 5, 2026

Наставникът на каталунците Ханзи Флик пък беше избран за треньор на годината в четвъртък.

Относно Ямал, от Барселона написаха в официално изявление: „Той е истинско главоболие за защитата на противника, която трябва да положи усилия, за да се опита да го спре. Освен неосезаемите качества, младият каталунец отбеляза 16 гола и подаде 11 асистенции, като никой друг играч от Ла Лига не е осигурил толкова много подавания, водещи до голове.“

Очаква се Ламин Ямал да бъде на разположение за националния тим на Испания на Световното първенство, което започва следващата седмица. Футболистът пропусна последните шест мача от сезона за Барселона поради контузия на подколянното сухожилие.

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