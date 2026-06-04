Президентът на Ман Сити: Гуардиола напускаше 100 пъти за тези 10 години

Председателят на Манчестър Сити Халдун Ал Мубарак, заяви, че Пеп Гуардиола е заплашвал да напусне „сто пъти“ през десетте си години като мениджър на отбора, но този път е знаел, че „наистина го е имал предвид“.

55-годишният специалист сложи край на престоя си начело на „гражданите“, след като ги изведе до 20 трофея, включително шест титли от Висшата лига и триумф в Шампионската лига. От договора му оставаше една година, но на последната си пресконференция испанецът заяви, че клубът се нуждае от „нов мениджър и нова енергия“.

Говорейки на ежегодното си интервю за Сити, Халдун Ал Мубарак каза, че е осъзнал, че напускането е щяло да се превърне в реалност, добавяйки: „Знаех го и затова не се борих. През тези години винаги съм се борил с това и винаги го връщах, защото знаех какъв беше отговорът. Този път обаче мисля, че той знаеше - и аз знаех, че вече е решил твърдо и точно затова беше правилното нещо за него, както и за всички.“

Преди финала за Купата на Футболната асоциация през миналия месец срещу Челси, спечелен с 1:0, Гуардиола беше попитан дали посещението му на „Уембли“ ще му бъде последно. Тогава той отрече това, заявявайки, че има още една година от контракта. След равенството 1:1 срещу Борнемут той отново отговаря на въпрос относно бъдещето си в клуба, казвайки, че все още трябва да говори с председателя, а три дни по-късно решението му да напусне е потвърдено.

„Той е повече от просто мениджър на този клуб. За мен той е приятел. През тези години станахме близки и не знам дали ще го признае, но аз се считам за негов психиатър. Неизбежно беше да имаме възходи и падения, а в паденията можеше да напусне сто пъти през тези десет години. Всички знаете приказката за „Лъжливото овчарче“. В случая на Пеп, когато той каже, че напуска, той го не го има предвид. Не го приемаш сериозно - трябва да умееш да се справяш с него“, каза Ал Мубарак.

Каталунският наставник застана начело на Манчестър Сити през 2016 година, а през май 2018-а, ноември 2020-а, ноември 2022-ра и ноември 2024-та подновяваше договора си.

„Той никога не си е мислил, че ще остане повече от четири години, после повече от пет. Така че в неговия ум, при четири или пет години винаги казваше: „Окей, колко още време?“ И винаги трябваше да бъде сторено по правилния начин. Все щеше да дойде моментът, в който наистина ще си тръгне“, обясни председателят на Сити.

Бившият асистент на Гуардиола и мениджър на юношеския отбор на „гражданите“ Енцо Мареска е основен кандидат за негов заместник на треньорския пост, а според медиите в Обединеното кралство Манчестър Сити е в напреднали преговори привличането на бившия наставник на Челси.

Попитан относно търсенето на нов старши треньор, Халдун Ал Мубарак отговори: „Просто бъдете търпеливи с нас. Много скоро ще го обявим и вие ще сте спокойни, че сме избрали и довели най-добрия възможен мениджър.“

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