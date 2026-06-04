Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона и Монако са близо до нова сделка

Барселона и Монако са близо до нова сделка

  • 4 юни 2026 | 11:15
  • 128
  • 0
Барселона и Монако са близо до нова сделка

Барселона и Монако се приближават до още една сделка през това лято. След като вече е ясно, че френският клуб ще купи за постоянно Ансу Фати за 11 млн. евро, сега на масата е трансфер на талантливия полузащитник на каталунците Марк Касадо.

Според испанските медии трансферът между двата клуба е почти договорен. 22-годишният халф на Барселона ще премине в Монако за сумата от 18 млн. евро плюс още 5 млн. под формата на възможни бонуси. Освен това Барселона най-вероятно ще си запази и процент от бъдеща продажба на футболиста, като по всяка вероятност става дума за 20%.

Касадо е продукт на прочутата “Ла Масия”, като започна много добре в мъжкия състав и стигна дори до националния отбор на Испания, но след тежка контузия постепенно бе изместен от другите халфове на “блаугранас”. През миналия сезон той взе участие в 34 двубоя, но основно като резерва.

Така възможността за повече мачове като титуляр плюс близо тройно по-голямата заплата и европейското участие на Монако в Лигата на конференциите, са убедили Касадо да приеме офертата на монегаските.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Изповедта на Милик: Стигнах дъното, ходех да плача в банята

Изповедта на Милик: Стигнах дъното, ходех да плача в банята

  • 4 юни 2026 | 05:02
  • 5098
  • 1
Кристъл Палас избра французин за заместник на Гласнер

Кристъл Палас избра французин за заместник на Гласнер

  • 4 юни 2026 | 03:57
  • 3159
  • 0
Виза бави присъединяването на Емболо към отбора на Швейцария в САЩ

Виза бави присъединяването на Емболо към отбора на Швейцария в САЩ

  • 4 юни 2026 | 03:37
  • 1624
  • 0
Рангник реши да не вика заместник на контузения Баумгартнер

Рангник реши да не вика заместник на контузения Баумгартнер

  • 4 юни 2026 | 03:03
  • 1058
  • 0
Хофенхайм уреди австрийски национал

Хофенхайм уреди австрийски национал

  • 4 юни 2026 | 01:53
  • 1022
  • 0
Флорентино Перес потвърди голямата новина за Моуриньо

Флорентино Перес потвърди голямата новина за Моуриньо

  • 4 юни 2026 | 00:35
  • 19819
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Националите заминаха за Молдова

Националите заминаха за Молдова

  • 4 юни 2026 | 09:55
  • 4037
  • 28
Тодор Янчев остава начело на младежите

Тодор Янчев остава начело на младежите

  • 4 юни 2026 | 10:14
  • 1426
  • 1
Край на сагата! Весела Лечева беше вписана като председател на Българския олимпийски комитет

Край на сагата! Весела Лечева беше вписана като председател на Българския олимпийски комитет

  • 4 юни 2026 | 10:29
  • 1146
  • 5
Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

  • 4 юни 2026 | 09:29
  • 5019
  • 5
От Локомотив Пловдив зададоха скандални въпроси за съдийството преди решителния мач за титлата в Sesame НБЛ

От Локомотив Пловдив зададоха скандални въпроси за съдийството преди решителния мач за титлата в Sesame НБЛ

  • 4 юни 2026 | 09:57
  • 2844
  • 8
Левски се насочва към младежки национал

Левски се насочва към младежки национал

  • 4 юни 2026 | 07:52
  • 15869
  • 13