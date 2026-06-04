Барселона и Монако са близо до нова сделка

Барселона и Монако се приближават до още една сделка през това лято. След като вече е ясно, че френският клуб ще купи за постоянно Ансу Фати за 11 млн. евро, сега на масата е трансфер на талантливия полузащитник на каталунците Марк Касадо.

Според испанските медии трансферът между двата клуба е почти договорен. 22-годишният халф на Барселона ще премине в Монако за сумата от 18 млн. евро плюс още 5 млн. под формата на възможни бонуси. Освен това Барселона най-вероятно ще си запази и процент от бъдеща продажба на футболиста, като по всяка вероятност става дума за 20%.

🚨 𝙀𝙓𝘾𝙇𝙐𝙎𝙄𝙑𝙀: Marc Casadó to AS Monaco is 95% DONE for a fee of around €18m + €5m in add-ons.



Barcelona are also negotiating to retain a future sell-on clause of around 20%.



Casadó is set to earn THREE TIMES more than he was making at Barcelona.



Monaco’s… pic.twitter.com/acSWsW1CwA — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 3, 2026

Касадо е продукт на прочутата “Ла Масия”, като започна много добре в мъжкия състав и стигна дори до националния отбор на Испания, но след тежка контузия постепенно бе изместен от другите халфове на “блаугранас”. През миналия сезон той взе участие в 34 двубоя, но основно като резерва.

Така възможността за повече мачове като титуляр плюс близо тройно по-голямата заплата и европейското участие на Монако в Лигата на конференциите, са убедили Касадо да приеме офертата на монегаските.

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Снимки: Imago