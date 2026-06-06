Куман посочи Стоичков за любимия си нападател в историята на Барселона

Българската легенда на Барселона Христо Стоичков беше посочен за един от любимите футболисти в клубната история на бившия си съотборник на “Камп Ноу” Роналд Куман.

Селекционерът на Нидерландия беше помолен от Cayo TV да изреди любимите си играчи от цялата история на Барселона на всяка една линия, както и фаворита си сред треньорите. За вратар Куман избра Андони Субисарета, за защитник посочи Мигели, за халф назова Йохан Неескенс, а за нападател отличи Стоичков.

@cayotv 🖐🏼 El Top 5 histórico de jugadores del Barça de Koeman #JuegosCayo #FCBarcelona #RonaldKoeman ♬ sonido original - CayoTV

Камата и великият защитник играха заедно в Барселона между 1990 и 1995 година. Именно Стоичков нагласи топката за попадението на Куман, което донесе Купата европейските шампиони на “блаугранас” през 1992 година.

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Снимки: Gettyimages