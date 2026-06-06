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Националите се завърнаха от Молдова

  • 6 юни 2026 | 01:29
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Националният тим на България се прибра в София с полет от Кишинев, малко след 1:00 часа след полунощ. "Лъвовете" кацнаха на летище "Васил Левски" след полет, продължил час и 15 минути.

Нашите завършиха 2:2 с Молдова в приятелска среща, като след края ѝ те се отправиха към самолета.

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Сега футболистите ще имат кратка почивка, след което ще се насочат към лятна подготовка със своите клубни отбори.

Следващият мач на трикольорите е срещу Люсембург на стадион "Христо Ботев" в Пловдив през септември - в турнира Лига на нациите.

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Снимки: Startphoto

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