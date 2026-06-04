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  3. Кирил Котев: Играчите получават голям шанс

Кирил Котев: Играчите получават голям шанс

  • 4 юни 2026 | 09:54
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Слушай на живо: Молдова - България

Техническият директор на БФС Кирил Котев говори преди заминаването на националите за Кишинев, където "лъвовете" ще премерят сили с Молдова.

Националите заминаха за Молдова
Националите заминаха за Молдова

"Отиваме, за да помажем по-добра игра и да си вкараме положенията. Настроението след загуба не е положително. Подготвени сме за този мач, но идеята е да сме готови за Лига на нациите. Играчите получават голям шанс, за да могат да попаднат в официалните мачове. Трябва да има търпение. Няма как изведнъж да се получат нещата.

Футболистите и в първия мач подходиха сериозно. Сигурен съм, че ще го сторят и във втората среща. Всеки ще иска да се докаже.

Има положителни резултати. Вижда се, че надграждаме, но знаем, че няма как да стане изведнъж. Който си заслужи, ще играе за националния отбор. Надявам се сега да постигнем и положителен резултат, който да ни даде допълнително самочувствие", заяви Котев.

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