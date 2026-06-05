Русев: Не мисля, че трябва да се срамуваме от нашето представяне

Нападателят на България Георги Русев, който вкара първото от двете попадения при равенството (2:2) срещу Молдова, обяви, че футболистите не трябва да се срамуват от представянето си.

“Когато създаваш повече положения, но два поредни мача не можеш да победиш, явно бъркаме някъде. Не знам къде. Треньорският щаб ще ни обясни.

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Щом не успяхме да победим, грешим някъде. Но не мисля, че трябва да се срамуваме от нашето представяне. Изморени сме в края на сезона. Всеки един дава 100% от себе си. Не трябва да допускаме такива индивидуални грешки, но се случват понякога.

Получиха се някои добри комбинации, надявам се за бъдеще да са много повече", пожела си Русев.

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Снимки: Startphoto