Халф на Ботев не се качи на самолета за Молдова

Халфът на Ботев (Пловдив) Никола Илиев е единственият футболист от националния отбор, който не отпътува за Кишишев. Делегацията на България замина днес в 11.00 часа с чартърен полет за мача с Молдова, който е последната проверка преди старта на Лигата на нациите през септември.

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Илиев е получил мускулно разтежение на бедрото по време контролата с Черна гора в понеделник и решението на селекционера на тима Александър Димитров е да го освободи от лагера. Предвид краткото време до мача в Кишинев, заместник няма да му бъде търсен. От тази група той е единственият с травма след поражението от Черна гора.

Така или иначе, Димитров повика доста нови лица или такива футболисти, които в миналото са били част от отбора заради вълна от контузии. С травми са Кирил Десподов, Филип Кръстев, Илия Груев, вратарят Димитър Митов, защитникът и един от капитаните на тима Петко Христов е извън състава по предварително споразумение с щаба, а един от халфовете, които са винаги в групата, Станислав Шопов, е тежко контузен.

Срещата Молдова – България е утре (петък, 5-и юни) на стадион „Зимбру“ в Кишинев с начален час 20:00 часа. Срещите в турнира Лига на нациите в група С4 пък започват в края на месец септември с домакинство на Люксембург.

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