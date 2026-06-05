Две от две срещу Молдова: Пеневата чета къса мрежи преди над 30 лета

Слушай на живо: Молдова - България

България е изиграла само два мача срещу Молдова, където днес излизаме в приятелска среща. Въпросните сблъсъци датират от средата на 90-те години на миналия век - квалификационната кампания за европейското първенство в Англия. В рамките на няколко месеца бронзовите медалисти от Мондиал'94, водени от Димитър Пенев, вкарват общо седем гола на молдовците и пропускат още толкова.

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През ноември 1994 г. "лъвовете" удрят бившата съветска република с 4:1 пред 40 000 зрители на стадион "Васил Левски". През първото полувреме има куп положения пред противниковата врата, като малко преди почивката устременият към "Златната топка" Христо Стоичков дава аванс на нашите. Втората част също е под диктовката на Пеневата чета - Красимир Балъков, Емил Костадинов и Камата оформят крайното 4:1 за България.

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Най-големият български отбор изнася лекция на молдовските футболисти и в Кишинев през април 1995 г. Стоичков, който вече е покорил футболния Еверест, отново се отчита с две великолепни попадения - с глава и от воле, а първият гол е дело на Балъков. Полученото 3:0 за момчетата на Пената е най-малкото, с което се отървават домакините. В края на кампанията България се класира за Евро'96 заедно с Германия, докато Молдова остава на четвърто място в групата, с точка пред Албания и Уелс.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Молдова

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Снимки: Imago