Новият капитан на България: Лош завършек на сезона

Защитникът на националния отбор на България - Иван Турицов, който изведе "трикольорите" с капитанската лента в днешния двубой срещу Молдова (2:2), обяви, че да носиш лентата е мечта за всеки един футоблист. Той допълни, че днес късметът и индивидуалните грешки са попречили на "лъвовете" да спечелят и така се е стигнало до лош завършек на сезона.
Лъвът не изрева в Кишинев: България поведе на два пъти, но не би
Да си капитан е по-голяма отговорност. Това е мечта на всеки един футоблист да бъде капитан на националния отбор и да представя родината си", започна Турицов, а след това продължи:
Русев: Не мисля, че трябва да се срамуваме от нашето представяне
"Индивидуални грешки и недостиг на късмет. Двубоят се разви добре за нас, повеждахме на два пъти, но допуснахме леки голове.
Лош завършек на сезона. Това, че мачът е толкова късен, не може да бъде оправдание.
Лоши резултати в двата мача, но дано не се отразят зле на самочувствието ни. Ще видим септември месец. Двата гола са лошо стечение на обстоятелствата. Вторият гол не е от статично положение, а грешка и лоша концентрация в защита. Нека помислим. Имаме доста време и да влезем добре в Лига на нациите", пожела си Турицов.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Startphoto