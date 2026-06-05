Новият капитан на България: Лош завършек на сезона

Защитникът на националния отбор на България - Иван Турицов, който изведе "трикольорите" с капитанската лента в днешния двубой срещу Молдова (2:2), обяви, че да носиш лентата е мечта за всеки един футоблист. Той допълни, че днес късметът и индивидуалните грешки са попречили на "лъвовете" да спечелят и така се е стигнало до лош завършек на сезона.

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Да си капитан е по-голяма отговорност. Това е мечта на всеки един футоблист да бъде капитан на националния отбор и да представя родината си", започна Турицов, а след това продължи:

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"Индивидуални грешки и недостиг на късмет. Двубоят се разви добре за нас, повеждахме на два пъти, но допуснахме леки голове.

Лош завършек на сезона. Това, че мачът е толкова късен, не може да бъде оправдание.

Лоши резултати в двата мача, но дано не се отразят зле на самочувствието ни. Ще видим септември месец. Двата гола са лошо стечение на обстоятелствата. Вторият гол не е от статично положение, а грешка и лоша концентрация в защита. Нека помислим. Имаме доста време и да влезем добре в Лига на нациите", пожела си Турицов.

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Снимки: Startphoto