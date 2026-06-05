Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Новият капитан на България: Лош завършек на сезона

Новият капитан на България: Лош завършек на сезона

  • 5 юни 2026 | 22:22
  • 1877
  • 3

Защитникът на националния отбор на България - Иван Турицов, който изведе "трикольорите" с капитанската лента в днешния двубой срещу Молдова (2:2), обяви, че да носиш лентата е мечта за всеки един футоблист. Той допълни, че днес късметът и индивидуалните грешки са попречили на "лъвовете" да спечелят и така се е стигнало до лош завършек на сезона.

Лъвът не изрева в Кишинев: България поведе на два пъти, но не би
Лъвът не изрева в Кишинев: България поведе на два пъти, но не би

Да си капитан е по-голяма отговорност. Това е мечта на всеки един футоблист да бъде капитан на националния отбор и да представя родината си", започна Турицов, а след това продължи:

Русев: Не мисля, че трябва да се срамуваме от нашето представяне
Русев: Не мисля, че трябва да се срамуваме от нашето представяне

"Индивидуални грешки и недостиг на късмет. Двубоят се разви добре за нас, повеждахме на два пъти, но допуснахме леки голове.

Лош завършек на сезона. Това, че мачът е толкова късен, не може да бъде оправдание.

Лоши резултати в двата мача, но дано не се отразят зле на самочувствието ни. Ще видим септември месец. Двата гола са лошо стечение на обстоятелствата. Вторият гол не е от статично положение, а грешка и лоша концентрация в защита. Нека помислим. Имаме доста време и да влезем добре в Лига на нациите", пожела си Турицов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от Национални отбори

Български оператор "намаза" дюнер заради Bangaranga

Български оператор "намаза" дюнер заради Bangaranga

  • 5 юни 2026 | 11:59
  • 8904
  • 4
Нов договор за Митов

Нов договор за Митов

  • 5 юни 2026 | 11:44
  • 10135
  • 1
Две от две срещу Молдова: Пеневата чета къса мрежи преди над 30 лета

Две от две срещу Молдова: Пеневата чета къса мрежи преди над 30 лета

  • 5 юни 2026 | 08:00
  • 11347
  • 12
България излиза срещу Молдова пред погледа на "Надежда"

България излиза срещу Молдова пред погледа на "Надежда"

  • 5 юни 2026 | 08:00
  • 25917
  • 19
В Кишинев питат за Гриша Ганчев - помнят как щял да си реже някакви неща

В Кишинев питат за Гриша Ганчев - помнят как щял да си реже някакви неща

  • 5 юни 2026 | 08:00
  • 24316
  • 54
Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

  • 5 юни 2026 | 07:35
  • 23438
  • 89
Виж всички

Водещи Новини

Лъвът не изрева в Кишинев: България поведе на два пъти, но не би

Лъвът не изрева в Кишинев: България поведе на два пъти, но не би

  • 5 юни 2026 | 21:50
  • 50951
  • 240
Какъв край на сезона в Sesame НБЛ! Балкан ликува с титлата след епична битка до последните секунди с Локо Пловдив

Какъв край на сезона в Sesame НБЛ! Балкан ликува с титлата след епична битка до последните секунди с Локо Пловдив

  • 5 юни 2026 | 21:30
  • 26863
  • 28
Димитров: Индивидуални детински грешки ни попречиха да победим, играчите винаги ще имат моето доверие

Димитров: Индивидуални детински грешки ни попречиха да победим, играчите винаги ще имат моето доверие

  • 5 юни 2026 | 22:05
  • 2198
  • 15
Официално: Левски представи втори нов футболист

Официално: Левски представи втори нов футболист

  • 5 юни 2026 | 20:05
  • 17708
  • 80
Никола Цолов спечели своята група, но ще стартира втори в Монако

Никола Цолов спечели своята група, но ще стартира втори в Монако

  • 5 юни 2026 | 17:12
  • 14379
  • 8