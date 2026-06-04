Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Драган Нешич в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Млад международен съдия от Азербайджан ще ръководи Молдова – България

Млад международен съдия от Азербайджан ще ръководи Молдова – България

  • 4 юни 2026 | 15:27
  • 283
  • 0
Млад международен съдия от Азербайджан ще ръководи Молдова – България

Младият международен съдия от Азербайджан Tурал Гурбанов ще ръководи утрешната контролна среща между националните отбори на Молдова и България, която ще се играе от 20:00 часа на стадион "Зимбру" в Кишинев.

Националите кацнаха в Кишинев
Националите кацнаха в Кишинев

Гурбанов e на 35 години, роден е през 1991-а година, от четири сезона ръководи мачове в елита на своята страна. От преди два месеца пък получава мачове на международната сцена и в Европа е ръководил единствено юношески мачове. Така утрешната среща Молдова – България за него ще бъде дебют при мъжете.

Негови помощници ще бъдат ми Акиф Амирали и Джемил Гулиев, който също е нов в международната листа. Четвърти съдия е Роман Житари от Молдова.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Национални отбори

Халф на Ботев не се качи на самолета за Молдова

Халф на Ботев не се качи на самолета за Молдова

  • 4 юни 2026 | 10:43
  • 3347
  • 1
Тодор Янчев остава начело на младежите

Тодор Янчев остава начело на младежите

  • 4 юни 2026 | 10:14
  • 2748
  • 1
Националите заминаха за Молдова

Националите заминаха за Молдова

  • 4 юни 2026 | 09:55
  • 5219
  • 35
Кирил Котев: Играчите получават голям шанс

Кирил Котев: Играчите получават голям шанс

  • 4 юни 2026 | 09:54
  • 2927
  • 7
България е ва полуфинал след 5:1 над Австрия на ЕП за железничари

България е ва полуфинал след 5:1 над Австрия на ЕП за железничари

  • 3 юни 2026 | 19:50
  • 7813
  • 0
България U19 приема Албания в два приятелски мача

България U19 приема Албания в два приятелски мача

  • 3 юни 2026 | 11:43
  • 1537
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драган Нешич е гост в Block Out

Драган Нешич е гост в Block Out

  • 4 юни 2026 | 14:59
  • 1238
  • 0
ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

  • 4 юни 2026 | 11:32
  • 22365
  • 45
Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

  • 4 юни 2026 | 13:24
  • 7969
  • 23
Официално: Левски с първи летен трансфер

Официално: Левски с първи летен трансфер

  • 4 юни 2026 | 11:42
  • 18836
  • 50
Ираола пристигна в Ливърпул

Ираола пристигна в Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 14:50
  • 3093
  • 2
Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

  • 4 юни 2026 | 09:29
  • 11671
  • 17