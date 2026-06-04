Млад международен съдия от Азербайджан ще ръководи Молдова – България

Младият международен съдия от Азербайджан Tурал Гурбанов ще ръководи утрешната контролна среща между националните отбори на Молдова и България, която ще се играе от 20:00 часа на стадион "Зимбру" в Кишинев.

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Гурбанов e на 35 години, роден е през 1991-а година, от четири сезона ръководи мачове в елита на своята страна. От преди два месеца пък получава мачове на международната сцена и в Европа е ръководил единствено юношески мачове. Така утрешната среща Молдова – България за него ще бъде дебют при мъжете.



Негови помощници ще бъдат ми Акиф Амирали и Джемил Гулиев, който също е нов в международната листа. Четвърти съдия е Роман Житари от Молдова.

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