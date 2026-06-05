В Кишинев питат за Гриша Ганчев - помнят как щял да си реже някакви неща

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Гриша Ганчев не е забравен в Молдова. Шефът на пресофиса на местната футболна федерация Виктор Даги се сети за мачовете на Зимбру срещу Литекс за Купата на УЕФА през лятото на 2003 г. По-това време молдовецът е бил пресаташе на клуба от Кишинев.

"Помня как тогава във вестниците излезе изказване, че собственикът на българския отбор Гриша Ганчев е казал, че ще си отреже някакви неща, ако Литекс бъде елиминиран от Зимбру. Това се помни. В крайна сметка неговият тим наистина отпадна. Победихме с 2:0, но нищо не си отряза", заяви с усмивка Виктор Даги. Той изрази съжаление, когато научи за кончината на Ферарио Спасов.

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Накрая молдовецът добави, че през 2014 и 2016 г. е работил в България покрай срещите на Лудогорец в груповата фаза на ШЛ. "Бях в София за всичките им големи мачове - срещу Реал Мадрид, Арсенал, Пари Сен Жермен и т.н. Тогава бях "Мениджър операции и телевизионно излъчване" в УЕФА. Познавам Алекси Сокачев, който сега прави същото, а тогава работеше в телевизията".

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Молдова

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