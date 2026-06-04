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Националите кацнаха в Кишинев

  • 4 юни 2026 | 12:19
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Националите кацнаха в Кишинев
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Слушай на живо: Молдова - България

Националният отбор на България пристигна в Кишинев, където утре ще играе проверка срещу Молдова.

Кирил Котев: Играчите получават голям шанс
Кирил Котев: Играчите получават голям шанс

"Лъвовете" излетяха от аерогара "Васил Левски" в 11:15 часа сутринта и след полет, продължил около 60 минути кацнаха в молдовската столица.

Тодор Янчев остава начело на младежите
Тодор Янчев остава начело на младежите

По-късно днес нашите ще имат тренировка на стадион "Зимбру", където преди това селекционерът Александър Димитров ще даде пресконференция. Заедно с треньора пред медиите ще говори и халфът Андриан Краев.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Молдова

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