Националите кацнаха в Кишинев

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Националният отбор на България пристигна в Кишинев, където утре ще играе проверка срещу Молдова.

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"Лъвовете" излетяха от аерогара "Васил Левски" в 11:15 часа сутринта и след полет, продължил около 60 минути кацнаха в молдовската столица.

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По-късно днес нашите ще имат тренировка на стадион "Зимбру", където преди това селекционерът Александър Димитров ще даде пресконференция. Заедно с треньора пред медиите ще говори и халфът Андриан Краев.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Молдова

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