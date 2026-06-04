Селекционерът на Молдова: България е организиран и дисциплиниран отбор с традиции

Селекционерът на Молдова Лилиан Попеску говори преди първата от двете приятелски срещи на тима – най-напред утре срещу България, а след това и срещу Армения. Попеску, който пое отбора през септември 2025 година след кошмарното поражение с 1:11 от Норвегия, има нови проблеми – още четирима от играчите му са отпаднали и той се е принудил да извика двама от младежкия състав. Към тях се добавя и капитанът на тима Вадим Ръца, който се оказа с жлъчна криза.

Молдова посреща България утре от 20:00 часа на стадион „Зимбру“ в Кишинев, а на 9-и юни гостува на Армения в Ереван. Българският отбор пристигна днес по обяд в Кишинев и се настани в ултралуксозния хотел "Кортярд Мариот", а от 19:00 часа селекционерът Александър Димитров ще даде пресконференция. 30 минути след това е планирана тренировката на тима.

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„Що се отнася до първоначалния списък с повиканите играчи, за съжаление Юрие Йову – който играе за Дънди Юнайтед, се контузи в Шотландия в петък преди последния мач. Става дума за контузия на глезена, така че му е нужно време.

Халфът Никина Моцпан от Факел Воронеж, който има проблеми с гърба, също пропуска мача, както и Вадим Ръца със стомашно-чревни проблеми. Що се отнася до Ники Клешченко, който пристигна за лагера, той получи рецидив на предишна контузия. И не мисля, че ще бъде готов за утрешния мач срещу България“, започна Попеску.

Един от най-опасните нападатели на домакините Виталие Дамаскан (46 мача, 5 гола) също отсъства поради лични причини и затова са били повикани Сергей Цуркан и Овидиу Давид. 21-годишният Цуркан е крило или атакуващ полузащитник и най-силното му качество е бързината, като я показва за тима на Дачия Буюкани.

„Те са млади играчи с бъдеще. И се представиха добре през пролетния дял на първенството, затова решихме да им дадем шанс“, обясни треньорът.

Що се отнася до състоянието на останалите футболисти и настройката за мачовете, Попеску каза: „Това е най-трудният ни лагер, защото първенствата завършиха – едни по-рано, други по-късно. Имаме някои хора малко излезли от ритъм. Но като цяло съм доволен от отношението на момчетата към работата ни.

Що се отнася до съперника България, това е отбор с традиции. Може в момента да не преживяват най-добрия си период, но това е организиран и дисциплиниран отбор и имат отлично подготвени във физическо отношение футболисти. Опасни са при преходите от защита в атака, а голяма част от футболистите им играят в чужбина“, обясни виждането си за България Лилиан Попеску.

Попитан как ще се противопоставят от Молдова, специалистът каза: „Ще се опираме на нашата си отборна игра. Искаме да усъвършенстваме връзките между отделните звена. Но макар някои футболисти да дойдоха от почивки, това не означава, че няма да се борим за положителен резултат. И именно това искам да подчертая – липсата на положителни резултати направо смазва момчетата. Важно е да покажем, че растем от мач на мач като отбор. Фрагментарно всичко ни се получава, но не искам да е фрагментарно, а в течение на целия мач“.

След това той добави, че двата двубоя с България и Армения са контролни, а фокусът му е върху Лигата на нациите през есента.

„Ще направим състава така, че всички на лагера да имат минути и да ги проверим дали могат да бъдат от полза за есента“, завърши специалистът.

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