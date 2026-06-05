Марин Петков: За някои има световно първенство, а ние играем контроли

Офанзивният футболист Марин Петков коментира причините, довели до равенството между България и Молдова в Кишинев. Двата отбора завършиха при резултат 2:2, а юношата на Левски отбеляза второто попадение за "лъвовете".

"Малшанс и докъде индивидуални грешки, докъде липса на концентрация. Не успяхме да задържим топката малко повече в тяхната половина. Краят на сезона е. За някои има световно първенство, а ние играем контроли. Нямаме право да използваме това клише "краят на сезона е".

Лъвът не изрева в Кишинев: България поведе на два пъти, но не би

Ние също искахме да спечелим и да се представим по-добре. Сега е време за почивка. Да се съберем и да покажем възможно най-доброто си лице в Лигата на нациите", каза Петков.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto