Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Анди Краев: По-добри сме от Молдова

Анди Краев: По-добри сме от Молдова

  • 4 юни 2026 | 19:14
  • 933
  • 8
Слушай на живо
Слушай на живо: Молдова - България

Халфът на националния отбор Андриан Краев сподели, че е оптимист за утрешната проверка срещу Молдова в Кишинев. Полузащитникът е на мнение, че България е по-добрият отбор и трябва да го демонстрираме.

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа
Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

"Не знам много за отбора на Молдова. Запознахме се с тях от няколко видеа. Надявам се утре да победим. Мисля, че сме по-добър отбор и трябва да го покажем. Опитвам се да помагам на младите момчета, защото имаме таланти. Всички се опитваме да даваме пример на останалите. Всеки се надява да вкара гол. В Израел се представихме добре и се класирахме за Европа", каза Краев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

  • 4 юни 2026 | 19:10
  • 6239
  • 24
Левски и Етър сключиха стратегическо сътрудничество

Левски и Етър сключиха стратегическо сътрудничество

  • 4 юни 2026 | 17:07
  • 5385
  • 9
Андрей Андреев: Началото е факт, предстои много работа

Андрей Андреев: Началото е факт, предстои много работа

  • 4 юни 2026 | 16:56
  • 1691
  • 2
Фратрия се раздели с халф

Фратрия се раздели с халф

  • 4 юни 2026 | 16:46
  • 1765
  • 0
Селекционерът на Молдова: България е организиран и дисциплиниран отбор с традиции

Селекционерът на Молдова: България е организиран и дисциплиниран отбор с традиции

  • 4 юни 2026 | 16:38
  • 1096
  • 1
Тодор Манев за мъките на ФК Димитровград

Тодор Манев за мъките на ФК Димитровград

  • 4 юни 2026 | 16:36
  • 682
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

  • 4 юни 2026 | 19:10
  • 6239
  • 24
Директор се оттегли от Левски, обяви причината

Директор се оттегли от Левски, обяви причината

  • 4 юни 2026 | 18:02
  • 15072
  • 55
Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

  • 4 юни 2026 | 17:20
  • 10283
  • 2
Никола Цолов даде 6-то време в тренировката в Монако

Никола Цолов даде 6-то време в тренировката в Монако

  • 4 юни 2026 | 16:56
  • 5523
  • 1
ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

  • 4 юни 2026 | 11:32
  • 31582
  • 61
Официално: Левски с първи летен трансфер

Официално: Левски с първи летен трансфер

  • 4 юни 2026 | 11:42
  • 27703
  • 93