Анди Краев: По-добри сме от Молдова

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Халфът на националния отбор Андриан Краев сподели, че е оптимист за утрешната проверка срещу Молдова в Кишинев. Полузащитникът е на мнение, че България е по-добрият отбор и трябва да го демонстрираме.

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"Не знам много за отбора на Молдова. Запознахме се с тях от няколко видеа. Надявам се утре да победим. Мисля, че сме по-добър отбор и трябва да го покажем. Опитвам се да помагам на младите момчета, защото имаме таланти. Всички се опитваме да даваме пример на останалите. Всеки се надява да вкара гол. В Израел се представихме добре и се класирахме за Европа", каза Краев.

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